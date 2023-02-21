Бурдуковская (Ващенко) Нелли Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдуковская (Ващенко) Нелли Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1951

Отец: Ващенко Владимир Яковлевич

Мать: Ващенко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1974

Сын: Бурдуковский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Бурдуковский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
01.09.1977

Дочь: Манушина Елена Павловна

Отец ребёнка: Бурдуковский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдуковский Алексей Павлович

Отец ребёнка: Бурдуковский Павел Андреевич

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