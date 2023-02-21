Бурдуковская (Ващенко) Нелли Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1951
Рождение ребёнка
02.12.1974
Сын: Бурдуковский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Бурдуковский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1977
Дочь: Манушина Елена Павловна
Отец ребёнка: Бурдуковский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдуковский Алексей Павлович
Отец ребёнка: Бурдуковский Павел Андреевич