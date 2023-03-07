Тетерятникова (Бакуменко) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерятникова (Бакуменко) Евдокия Степановна

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Место рождения

Владимировка

Дата рождения

17.02.1898 ст.

Дата смерти

04.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1898 ст.

Отец: Бакуменко Степан Степанович

Мать: Бакуменко Татьяна Романовна

Бракосочетание
1919 или 1921

Муж: Тетерятников Петр Никанорович

Рождение ребёнка
19.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетерятников Петр Никанорович

Рождение ребёнка
11.07.1932

Сын: Тетерятников Павел Петрович

Отец ребёнка: Тетерятников Петр Никанорович

Смерть
04.12.1968
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