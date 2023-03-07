Тетерятникова (Бакуменко) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1898 ст.
Дата смерти04.12.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1898 ст.
Бракосочетание
1919 или 1921
Рождение ребёнка
19.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тетерятников Петр Никанорович
Рождение ребёнка
11.07.1932
Сын: Тетерятников Павел Петрович
Отец ребёнка: Тетерятников Петр Никанорович
Смерть
04.12.1968