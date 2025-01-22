Ряховская Степанида Андреева Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховская Степанида Андреева

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Ряховский БорисОколо 1810 г.р.
Дети
Ряховский ИванОколо 1835 г.р.
(Ряховская) АкулинаОколо 1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряховский Борис

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ряховский Иван

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Ряховская) Акулина

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Ряховский Федор

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Ряховская) Екатерина

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Ряховский Петр

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ряховский Григорий

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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