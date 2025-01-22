Ряховская Степанида Андреева
женский, родилась Около 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Ряховский БорисОколо 1810 г.р.
Дети
Ряховский ИванОколо 1835 г.р.
(Ряховская) АкулинаОколо 1837 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Ряховский Иван
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Ряховская) Акулина
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Ряховский Федор
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Ряховская) Екатерина
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Ряховский Петр
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Ряховский Григорий
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Смерть
Неизвестно