Тарасова Неонила Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Неонила Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1806

Муж: Тарасов Кондратий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Тарасова) Фиона Кондратьевна

Отец ребёнка: Тарасов Кондратий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Тарасова) Наталья Кондратьевна

Отец ребёнка: Тарасов Кондратий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Тарасов Семен Кондратьевич

Отец ребёнка: Тарасов Кондратий Федорович

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1834

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