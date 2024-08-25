Тарасова Неонила Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Тарасова) Фиона Кондратьевна
Отец ребёнка: Тарасов Кондратий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Тарасова) Наталья Кондратьевна
Отец ребёнка: Тарасов Кондратий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Тарасов Семен Кондратьевич
Отец ребёнка: Тарасов Кондратий Федорович
Смерть
До 1834