Макаренко Гавриил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Макаренко Даниил
Рождение ребёнка
07.02.1925
Дочь: Макаренко Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Макаренко Дарья Максимовна
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Макаренко Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапцева Галина Гавриловна
Мать ребёнка: Макаренко Дарья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953
Славянский, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край