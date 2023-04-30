Макаренко Гавриил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Гавриил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Макаренко Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1925

Дочь: Макаренко Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Макаренко Дарья Максимовна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Макаренко Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапцева Галина Гавриловна

Мать ребёнка: Макаренко Дарья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко Дарья Максимовна

Смерть
1953
Славянский, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
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