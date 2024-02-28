Шальных (--) Зиновья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальных (--) Зиновья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

21.05.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1904

Сын: Шальных Константин Николаевич

Отец ребёнка: Шальных Николай Герасимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальных Николай Герасимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.05.1904
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
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