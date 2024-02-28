Шальных (--) Зиновья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти21.05.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1904
Сын: Шальных Константин Николаевич
Отец ребёнка: Шальных Николай Герасимович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]