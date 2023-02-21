Кузнецова (Скрынникова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Скрынникова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1897

Муж: Кузнецов Спиридон

Рождение ребёнка
02.04.1898

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон

Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон

Смерть
Неизвестно
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