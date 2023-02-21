Кузнецова (Скрынникова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1897
Муж: Кузнецов Спиридон
Рождение ребёнка
02.04.1898
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон
Смерть
Неизвестно