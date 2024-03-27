Сулейманов Ильсуар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Ильсуар

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.10.1952

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1952

Отец: Сулейманов Махмут

Мать: Сулейманова Гайша

Россия
Рождение ребёнка
12.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Нурлат (Нурлатский район)
Рождение ребёнка
15.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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