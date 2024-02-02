Grunstein Kahrlis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunstein Kahrlis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1894

Дочь: Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)

Мать ребёнка: Jaunais Anna

Рождение ребёнка
11.12.1896

Дочь: Grunstein (грунштейн) Ottilie (Оттилия)

Мать ребёнка: Jaunais Anna

Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Grunstein Янис (Jahnis) Grunstein

Мать ребёнка: Jaunais Anna

Смерть
Неизвестно
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