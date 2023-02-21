Кондратьев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1824

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Кирилл

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Иосиф

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.1824
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