Филиппов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1883
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Филиппов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1917
Дочь: Филиппова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1921
Сын: Филиппов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1923
Дочь: Буканова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна
Смерть
Около 1943