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Филиппов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1883

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Филиппов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1917

Дочь: Филиппова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1921

Сын: Филиппов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1923

Дочь: Буканова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Ивановна

Смерть
Около 1943

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