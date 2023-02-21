Епифанов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1952
Сын: Епифанов Николай Петрович
Мать ребёнка: Епифанова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1958
Дочь: Езибаева Епифанова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Епифанова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епифанова Зоя Васильевна
Смерть
Неизвестно