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Епифанов Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1952

Сын: Епифанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Епифанова Зоя Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1958

Дочь: Езибаева Епифанова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Епифанова Зоя Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Зоя Васильевна

Смерть
Неизвестно
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