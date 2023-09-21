Bischoff (Merdian) Katharina 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Bischoff (Merdian) Katharina

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 1838

Супруги
Bischoff Anton1837 г.р.
Дети
Bischoff Philipp1869 г.р.
Bischoff Georg12.06.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bischoff Anton

Рождение ребёнка
1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bischoff Anton

Рождение ребёнка
1869

Сын: Bischoff Philipp

Отец ребёнка: Bischoff Anton

Рождение ребёнка
1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bischoff Anton

Рождение ребёнка
1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bischoff Anton

Рождение ребёнка
12.06.1883

Сын: Bischoff Georg

Отец ребёнка: Bischoff Anton

Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bischoff Anton

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