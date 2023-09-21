Bischoff (Merdian) Katharina
женский, родилась 1838
Супруги
Bischoff Anton1837 г.р.
Дети
Bischoff Philipp1869 г.р.
Bischoff Georg12.06.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bischoff Anton
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1869
Сын: Bischoff Philipp
Отец ребёнка: Bischoff Anton
Рождение ребёнка
1876
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
12.06.1883
Сын: Bischoff Georg
Отец ребёнка: Bischoff Anton
Рождение ребёнка
1887