Строев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строев Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.08.1909

Сын: Строев Яков Романович

Мать ребёнка: не указана

Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Рождение ребёнка
1913

Сын: Строев Михаил Романович

Мать ребёнка: не указана

Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
09.02.1921

Сын: Строев Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Россия
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