Гузь Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: Яковенко-Гузь Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Гузь Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузь Иван Павлович
Отец ребёнка: Гузь Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузь Павел
Смерть
Неизвестно