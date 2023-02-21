Гузь Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузь Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Яковенко-Гузь Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Гузь Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузь Иван Павлович

Отец ребёнка: Гузь Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузь Павел

Смерть
Неизвестно
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