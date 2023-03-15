Фроликова (Лазуткина) Агафья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1913
Рождение ребёнка
25.08.1914
Дочь: Наталья Ефремова
Отец ребёнка: Фроликов Ефрем Косьмин
Рождение ребёнка
13.10.1917
Дочь: Екатерина Ефремова
Отец ребёнка: Фроликов Ефрем Косьмин
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Фроликов Ефрем Косьмин
Смерть
Неизвестно