Фроликова (Лазуткина) Агафья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова (Лазуткина) Агафья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1913

Муж: Фроликов Ефрем Косьмин

Рождение ребёнка
25.08.1914

Дочь: Наталья Ефремова

Отец ребёнка: Фроликов Ефрем Косьмин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.10.1917

Дочь: Екатерина Ефремова

Отец ребёнка: Фроликов Ефрем Косьмин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Фроликов Федор Ефремович

Отец ребёнка: Фроликов Ефрем Косьмин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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