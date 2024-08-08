Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1831 ст.
Отец: Федор Спиридонович
Мать: Матрона Яковлевна
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Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: не указан
умершего крестьянина Феодора Спиридонова у дочери девки незаконнорожденный https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-87F3?i=16&wc=QP27-BLZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C15904623... Показать все
Смерть
Неизвестно