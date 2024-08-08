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Евдокия Федоровна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.02.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Дети

1850 г.р.

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1831 ст.

Отец: Федор Спиридонович

Мать: Матрона Яковлевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-39P?i=3&wc=QP8N-2K6%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045494&cc=1931806
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умершего крестьянина Феодора Спиридонова у дочери девки незаконнорожденный https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-87F3?i=16&wc=QP27-BLZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C15904623... Показать все
Смерть
Неизвестно

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