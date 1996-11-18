(Горгулева) Елена Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.10.1946
Дата смерти18.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946
Отец: Ряга Егор Фокич
Мать: Ефросинья Силовна
Рождение ребёнка
03.12.1964
Сын: Горгулев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Горгулев Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
04.12.1970
Дочь: Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Горгулев Анатолий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1996