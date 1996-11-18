(Горгулева) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горгулева) Елена Егоровна

(Горгулева) Елена Егоровна

avatar

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

18.10.1946

Дата смерти

18.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946

Отец: Ряга Егор Фокич

Мать: Ефросинья Силовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.12.1964

Сын: Горгулев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Горгулев Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
04.12.1970

Дочь: Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Горгулев Анатолий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горгулев Анатолий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
18.11.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close