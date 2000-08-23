Фархетдинов Самдун Ямалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархетдинов Самдун Ямалетдинович

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Место рождения

Кичучатово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.02.1937

Дата смерти

23.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Кичучатово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1972 по 2000
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1972
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.08.2000
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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