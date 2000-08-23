Фархетдинов Самдун Ямалетдинович
Место рождения
Дата рождения23.02.1937
Дата смерти23.08.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1972 по 2000
Место жительства
По 1972
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.08.2000