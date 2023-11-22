Киселева Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Киселев Григорий Корнилович

Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фекла Корниловна

Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Киселев Василий Корнилович

Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Киселев Егор Корнилович

Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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