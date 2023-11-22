Киселева Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Киселев Григорий Корнилович
Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фекла Корниловна
Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич
Рождение ребёнка
05.03.1839
Сын: Киселев Василий Корнилович
Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1845
Отец ребёнка: Киселев Корней Яковлевич
Смерть
Неизвестно