Глушков Киприан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Киприан

Глушков Киприан

avatar

Место рождения

поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда

Дата рождения

1640

Дата смерти

1715

Пол

Мужской

Отец

Около 1612 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Глушков Никита

Мать: не указана

поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Глушков Андрей

Мать ребёнка: не указана

поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1673

Сын: Глушков Митрофан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Глушков Еремей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1715
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close