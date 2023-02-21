Глушков Киприан
Место рожденияпоч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Дата рождения1640
Дата смерти1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Глушков Никита
Мать: не указана
поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Глушков Андрей
Мать ребёнка: не указана
поч. Евдокима Полевшикова Юрьевской волости Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1673
Сын: Глушков Митрофан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Глушков Еремей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1715