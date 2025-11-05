Ткачёв Василий Васильев
мужской, родился 13.10.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 18.10.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАлександра Семёнова1818 ст. г.р.
ОтецТкачёв Василий Яковлев27.07.1813 ст. г.р.
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Рождение
13.10.1845 ст.
Отец: Ткачёв Василий Яковлев
Мать: Александра Семёнова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
14.10.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
18.10.1846 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
20.10.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. пом. Никифоровых. безфамильные.