Ткачёв Василий Васильев 13.10.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ткачёв Василий Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 13.10.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 18.10.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Александра Семёнова1818 ст. г.р.
Отец
Ткачёв Василий Яковлев27.07.1813 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1845 ст.

Отец: Ткачёв Василий Яковлев

Мать: Александра Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровых. безфамильные.

Крещение
14.10.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники брат его родной крест. Иосиф Яковлев и дворовая женка Настасья Евдокимова.

Смерть
18.10.1846 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова. крест. фамилия Ткачев. 9 мсц. от младенческой.

Похороны
20.10.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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