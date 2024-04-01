Tuller (Holcombe) Lydia
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1776
Дата смерти27.03.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Tuller) Flora
Отец ребёнка: Tuller Bela Moses
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tuller Homer
Отец ребёнка: Tuller Bela Moses
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tuller Flavel
Отец ребёнка: Tuller Bela Moses
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1822
Сын: Tuller Jeremiah G.
Отец ребёнка: Tuller Bela Moses
Смерть
27.03.1848
Похороны
?.03.1848