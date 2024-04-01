Tuller (Holcombe) Lydia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tuller (Holcombe) Lydia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1776

Дата смерти

27.03.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Tuller) Flora

Отец ребёнка: Tuller Bela Moses

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tuller Homer

Отец ребёнка: Tuller Bela Moses

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tuller Flavel

Отец ребёнка: Tuller Bela Moses

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1822

Сын: Tuller Jeremiah G.

Отец ребёнка: Tuller Bela Moses

Смерть
27.03.1848
Похороны
?.03.1848

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