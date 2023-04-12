(Калякин (Калякин)) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калякин (Калякин)) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Калякин (калякин) Иван

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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