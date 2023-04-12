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(Калякин (Калякин)) Валентина
(Калякин (Калякин)) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Калякин (Калякин) Иван
1903 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Калякин (калякин) Иван
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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