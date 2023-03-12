Луговой Афанасий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуговой Афанасий Яковлевич

Луговой Афанасий Яковлевич

avatar

Место рождения

село Воронцово-Николаевское Медвежинского уезда Ставропольской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Луговой Яков Михеевич

Мать: не указана

село Воронцово-Николаевское Медвежинского уезда Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
1926

Сын: Луговой Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Луговая Анастасия Дмитриевна

Воронцово-Николаевское — бывшее село в Сальском районе Ростовской области. Включено в городскую черту Сальска в 1957 году.
Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close