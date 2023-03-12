Воронцово-Николаевское — бывшее село в Сальском районе Ростовской области. Включено в городскую черту Сальска в 1957 году.

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