Луговой Афанасий Яковлевич
Место рождениясело Воронцово-Николаевское Медвежинского уезда Ставропольской губернии
Дата рождения1902
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Луговой Яков Михеевич
Мать: не указана
село Воронцово-Николаевское Медвежинского уезда Ставропольской губернии
Рождение ребёнка
1926
Сын: Луговой Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Луговая Анастасия Дмитриевна
Воронцово-Николаевское — бывшее село в Сальском районе Ростовской области. Включено в городскую черту Сальска в 1957 году.
Смерть
1968