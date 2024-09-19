Буслаев Алексей
мужской, родился 1869
умер Неизвестно
Супруги
Дети
Буслаев Павел Алексеевич1896 г.р.
(Буслаев) Клавдия Алексеевна1898 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Буслаев) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна
Рождение ребёнка
22.03.1900
Сын: Буслаев Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Буслаев) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Буслаев) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Буслаев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна
Смерть
Неизвестно