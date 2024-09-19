Буслаев Алексей 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буслаев Алексей

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился 1869

умер Неизвестно

Супруги
Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна1877 г.р.
Дети
Буслаев Павел Алексеевич1896 г.р.
(Буслаев) Клавдия Алексеевна1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Буслаев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Буслаев) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна

Рождение ребёнка
22.03.1900

Сын: Буслаев Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Буслаев) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Буслаев) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Буслаев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Буслаев (Романов) Агриппина Артемовна

Смерть
Неизвестно

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