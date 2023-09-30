Латышева Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Александр Марковеевич

Рождение ребёнка
23.07.1977

Дочь: (Латышева) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Латышев Александр Марковеевич

Рождение ребёнка
12.05.1985

Дочь: (Латышева) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Латышев Александр Марковеевич

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