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Санникова Елена Владимировна
Санникова Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1975
Пол
Женский
Отец
Санников Владимир Степанович
1942 г.р.
Мать
Шляпникова Галина Афанасьева
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975
Отец:
Санников Владимир Степанович
Мать:
Шляпникова Галина Афанасьева
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