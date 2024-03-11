Санникова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанникова Елена Владимировна

Санникова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975

Отец: Санников Владимир Степанович

Мать: Шляпникова Галина Афанасьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close