Савинов Абрам Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Абрам Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Савинов Яким Иванович

Мать: Савинова Устинья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Савинов Василий Абрамович

Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Савинов Фёдор Абрамович

Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Савинов Иван Абрамович

Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быдреевская Василья Абрамовна

Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Агафья Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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