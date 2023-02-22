Савинов Абрам Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Савинов Яким Иванович
Мать: Савинова Устинья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Савинов Василий Абрамович
Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быдреевская Василья Абрамовна
Мать ребёнка: Савинова Агафья Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно