Кадрицкая Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадрицкая Татьяна Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1977

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2000

Дочь: Макарова Елизавета Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.06.2009

Дочь: Вакорина Александра Ильинична

Отец ребёнка: не указан

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