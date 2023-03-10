Елизавета Анцифеевна-? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Анцифеевна-?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Парскева

Отец ребёнка: Лугинин Феоктист

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Лугинин Феоктист

Рождение ребёнка
1753

Сын: Лугинин Евтей

Отец ребёнка: Лугинин Феоктист

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Лугинин Феоктист

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Лугинин Феоктист

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Феоктист

Смерть
Неизвестно
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