Елизавета Анцифеевна-?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Парскева
Отец ребёнка: Лугинин Феоктист
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Лугинин Феоктист
Рождение ребёнка
1753
Сын: Лугинин Евтей
Отец ребёнка: Лугинин Феоктист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Лугинин Феоктист
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Лугинин Феоктист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лугинин Феоктист
Смерть
Неизвестно