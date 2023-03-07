Устинья Павловна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василей Прохорович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василей Прохорович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Василей Прохорович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Василей Прохорович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Василей Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василей Прохорович
Смерть
Неизвестно