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Устинья Павловна

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Место рождения

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василей Прохорович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василей Прохорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Василей Прохорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Василей Прохорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Василей Прохорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василей Прохорович

Смерть
Неизвестно
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
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