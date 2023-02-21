Барто Ростислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1902
Дата смерти01.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барто Лариса Петровна
5-я и последняя жена Ростислава Барто.
Смерть
01.07.1974