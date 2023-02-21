Барто Ростислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барто Ростислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1902

Дата смерти

01.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барто Лариса Петровна

5-я и последняя жена Ростислава Барто.
Смерть
01.07.1974
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