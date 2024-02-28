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Соплина Дарья Фролова
Соплина Дарья Фролова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Дата смерти
1866
Пол
Женский
Отец
Соплин Флор Афанасьев
1796 г.р.
Мать
Екатерина Алексеева
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Соплин Флор Афанасьев
Мать:
Екатерина Алексеева
Смерть
1866
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