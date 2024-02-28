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Соплина Дарья Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Соплин Флор Афанасьев

Мать: Екатерина Алексеева

Смерть
1866
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