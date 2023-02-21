Кованько Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кованько Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кованько Корнилий Григорьевич

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кованько Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кованько Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кованько Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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