Кованько Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кованько Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кованько Корнилий Григорьевич
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кованько Осип Григорьевич
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кованько Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кованько Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Кованько Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно