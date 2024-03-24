Дерябин Сиротин Нестер Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Сиротин Нестер Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна

Мать ребёнка: Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна

Мать ребёнка: Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна

Рождение ребёнка
07.10.1946

Дочь: Дерябина Малышева Любовь Нестеровна

Мать ребёнка: Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна

Смерть
Неизвестно
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