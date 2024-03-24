Дерябин Сиротин Нестер Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна
Мать ребёнка: Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна
Мать ребёнка: Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна
Рождение ребёнка
07.10.1946
Дочь: Дерябина Малышева Любовь Нестеровна
Мать ребёнка: Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна
Смерть
Неизвестно