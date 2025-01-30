Крысов Иван Иванович
мужской, родился Неизвестно, Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния
умер Неизвестно
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно