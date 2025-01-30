Крысов Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Крысов Иван Иванович

Автор
НЛ
Ластовская Н.

мужской, родился Неизвестно, Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния

умер Неизвестно

Дети
Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

крестьянин

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шенома большая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Смерть
Неизвестно

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