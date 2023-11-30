Гундорина (Логинова) Васса Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундорина (Логинова) Васса Кондратьевна

Место рождения

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Логинов Кондратий Кондратиевич

Мать: не указана

Абызова, Байкинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гундорин Дмитрий Емельянович

Бракосочетание
17.01.1831

Муж: не указан

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Брак 17.01.1831 с с.Байки Дмитрием Емельяновым Гундориным,22 года. Невесте 23 года. Свидетели: Федор Тимофеев Грязных, Макар Емельянов Гундорин
Смерть
Неизвестно

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