Гундорина (Логинова) Васса Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Логинов Кондратий Кондратиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1831
Муж: не указан
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Брак 17.01.1831 с с.Байки Дмитрием Емельяновым Гундориным,22 года. Невесте 23 года. Свидетели: Федор Тимофеев Грязных, Макар Емельянов Гундорин
Смерть
Неизвестно