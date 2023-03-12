Татаринова (Багалий) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова (Багалий) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Багалий Дмитрий

Мать: Мария

Смерть
1942
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