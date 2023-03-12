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Татаринова (Багалий) Ольга
Татаринова (Багалий) Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Багалий Дмитрий
1857 г.р.
Мать
(Александрович) Мария
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Багалий Дмитрий
Мать:
Мария
Смерть
1942
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