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Петряшев Павел

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Место рождения

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Петряшев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Место жительства
Неизвестно
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Смерть
Неизвестно
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