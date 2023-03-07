Петряшев Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Место жительства
Неизвестно
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Смерть
Неизвестно