Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Дубовик Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дубовик Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Дубовик Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1915

Дочь: Неизвестно София Григорьевна

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Рождение ребёнка
24.04.1918

Дочь: Неизвестно Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Дубовик Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Григорий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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