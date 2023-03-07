Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Дубовик Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дубовик Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Дубовик Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
14.12.1915
Дочь: Неизвестно София Григорьевна
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Рождение ребёнка
24.04.1918
Дочь: Неизвестно Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Дубовик Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно