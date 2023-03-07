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Зубкова Елена Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Зубков Венедикт Елисеев

Отец ребёнка: Зубков Елисей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Зубков Тит Елисеев

Отец ребёнка: Зубков Елисей Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Варвара Елисеева

Отец ребёнка: Зубков Елисей Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Елисей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1789
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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