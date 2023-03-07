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Лидия

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Место рождения

Колобова, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колобова, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Петрович

Отец ребёнка: Романов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Романов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Петрович

Отец ребёнка: Романов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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