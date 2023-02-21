Москвина (Парфёнова) Лариса (Сталина) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина (Парфёнова) Лариса (Сталина) Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1940

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940

Отец: Парфёнов Дмитрий Иванович

Мать: Вистуц Клара Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвин Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвин Юрий Николаевич

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