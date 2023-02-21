Москвина (Парфёнова) Лариса (Сталина) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1940
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940
Отец: Парфёнов Дмитрий Иванович
Мать: Вистуц Клара Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвин Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвин Юрий Николаевич