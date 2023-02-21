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черкасов иван
черкасов иван
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Место рождения
Россия
Дата рождения
1931
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Черкасов захар
1901 г.р.
Мать
Черкасова (Черникова) Ольга
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AS
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Черкасов захар
Мать:
Черкасова Ольга
Россия
Смерть
1972
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