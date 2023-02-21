черкасов иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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черкасов иван

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Черкасов захар

Мать: Черкасова Ольга

Россия
Смерть
1972
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