Бастрыкина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бастрыкин Семен Меркурьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1810) Иосиф Меркурьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно