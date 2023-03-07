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Бастрыкина Мария Ивановна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бастрыкин Семен Меркурьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1810) Иосиф Меркурьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Меркурий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Меркурий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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