Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

KK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торгов Алексей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торгов Алексей Фёдорович

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