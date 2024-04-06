Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торгов Алексей Фёдорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торгов Алексей Фёдорович