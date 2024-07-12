Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения11.07.1878
Дата смерти12.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1878
Бракосочетание
23.09.1901
«Пригласительный свадебный билет Ксенофонта Евграфовича и Натальи Павловны Волоцких, Надежды Андреевны Переборовой в день бракосочетания своих детей Ольги Ксенофонтовны Волоцкой и Сергея Иосифовича Пе... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1904
Дочь: Магницкая (Переборова) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
13.12.1906
Сын: Переборов Иосиф Сергеевич
Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Годовицина (Переборова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Переборов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович
Смерть
12.03.1967