Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна 11.07.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна

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Место рождения

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.07.1878

Дата смерти

12.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1878

Отец: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Мать: Волоцкая Наталия Павловна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
23.09.1901

Муж: Переборов Сергей Осипович

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
«Пригласительный свадебный билет Ксенофонта Евграфовича и Натальи Павловны Волоцких, Надежды Андреевны Переборовой в день бракосочетания своих детей Ольги Ксенофонтовны Волоцкой и Сергея Иосифовича Пе... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1904

Дочь: Магницкая (Переборова) Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.12.1906

Сын: Переборов Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Годовицина (Переборова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Переборов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Переборов Сергей Осипович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
12.03.1967
Шуя, Шуя, Ивановская область

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