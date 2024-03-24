Шильникова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шильникова Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шильников Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шильникова Матрона Моисеевна

Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шильников Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шильников Моисей Зотович

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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