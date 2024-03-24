Шильникова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шильникова Дарья Моисеевна
Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шильникова Матрона Моисеевна
Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шильников Моисей Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно