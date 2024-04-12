Катина (Фролова) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Николай Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Катин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Катин Николай
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катин Николай