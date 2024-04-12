Катина (Фролова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катина (Фролова) Лидия Николаевна

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Николай Фролович

Мать: Фролова Агафия Леонтьевна

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Катин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Катин Николай

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катин Николай

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